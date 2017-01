Bruno Arena torna a sorridere

11:12 - Migliora giorno dopo giorno Bruno Arena. Su Facebook appare una nuova foto del comico dei Fichi d'India: a postarla è l'amico e collega di sempre Max Cavallari. Volto sereno, grandi occhiali, sorridente: il comico viene immortalato nel letto di ospedale dove sta facendo riabilitazione dopo che il 17 gennaio del 2013 è stato colpito da un aneurisma sul palco di Zelig.

"Quando uno nasce comico lo è per sempre", commenta Cavallari che aggiorna costantemente i fan sullo stato di salute dell'amico. "Sta migliorando. Ride alle mie battute su sua suocera, si fa capire a gesti, mi dà il cinque e, nel periodo di Natale, ha iniziato anche a pronunciare qualche sillaba. Piano piano si sta riprendendo e ogni giorno che passa fa un piccolo passo in avanti", aveva postato nei giorni scorsi.



Di quel 17 gennaio Max ricorda tutto: "Purtroppo anche le mie notti lo ricordano. Ma i fichi sono come i gatti cadono sempre ma si rialzano, io continuo ma ti aspetto, perché ho bisogno del tuo tifo, del tuo giudizio, delle tue attenzioni, dei tuoi sorrisi, dei tuoi 5, dei tuoi no e dei tuoi sì. Io e te saremo sempre una cosa sola! Quello che abbiamo fatto e vissuto in 25 anni lo sappiamo solo noi, noi altri soli, io a volte scrivo noi altri soli, ma sai quanta gente ti vuole e ci vuole bene veramente. Un affetto così io non lo immaginavo e forse neanche tu. Questa cosa e la più bella del mondo".