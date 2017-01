Bruno Arena, auguri dal Web per i 57 anni

15:26 - Amici, fan, colleghi. Il Web fa gli auguri a Bruno Arena per il 57esimo compleanno: "Buon compleanno Bruno. Ti aspettiamo!". Un anno fa, il 17 gennaio, il popolare comico del duo i Fichi d'India venne colpito sul palco di Zelig da un'emorragia cerebrale, dalla quale si sta lentamente riprendendo. Sulla sua pagina Facebook tanti i messaggi, primo fra tutti il "socio" Max Cavallari, che gli è sempre stato vicino.

Dopo il malore, trasferito in gravissime condizioni al San Raffaele, Arena era rimasto per oltre un mese in coma. Quindi si era ripreso e da allora è ricoverato in un centro di riabilitazione lombardo. Dove sta lentamente migliorando. Forza Bruno.