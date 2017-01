"True Detective", Colin Farrell protagonista della seconda stagione

14:51 - La serie "True Detective" è pronta a schierare un nuovo team di super-investigatori. Dopo l'addio della coppia formata dal premio Oscar Matthew McConaughey e Woody Harrelson, Colin Farrell è stato infatti il primo ad essere ufficializzato per il ruolo da protagonista. "Sto girando la seconda stagione - ha dichiarato l'attore a The Sunday World -. Saranno otto episodi e le riprese dureranno quattro o cinque mesi".

"So ancora molto poco ma gireremo nei dintorni di Los Angeles, cosa che per me è il massimo. In questo modo posso rimanere a casa con i miei figli". Ancora in via di definizione il resto del cast, anche se per i ruoli femminili in pole position sembrano esserci Elisabeth Moss, Rachel McAdams e Jessica Biel.



La prima stagione di "True Detective" è stata accolta molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica. Lo streaming dell'ultima puntata è stato infatti interrotto per l'incredibile numero di accessi e agli ultimi Emmy Awards la serie si è portata a casa ben cinque statuette (miglior regia, miglior casting, miglior fotografia, miglior sigla e miglior trucco).