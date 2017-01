26 febbraio 2014 "True Detective", la strada per il serial killer è disseminata di momenti caldi Cast stellare, trama avvincente e sesso e nudi distribuiti con dovizia: la serie della Hbo si sta rivelando il primo evento televisivo del 2014 Tweet google 0 Invia ad un amico

10:07 - in questo primo scorcio di 2014 è una delle serie evento nel panorama televisivo statunitense. Si tratta di "True Detective", poliziesco con un cast da blockbuster cinematografico: Matthew McConaughey, Woody Harrelson e Michelle Monaghan. E insieme alla tensione della trama che si snoda su una lunga caccia a un serial killer, si fanno notare le scene di nudo e di sesso che rendono ulteriormente calda la serie.

La serie va in onda dal 14 gennaio e al momento sono stati trasmessi cinque episodi sugli otto previsti in totale. Ambientata in Lousiana, è costruita in forma antologica, con episodi che raccontano i vari momenti di una lunga caccia a un serial killer che si snoda in un arco temporale di diciassette anni.



A contribuire al successo della serie la grande qualità nella scrittura, con una storia avvincente e personaggi ricchi di sfumature, e un livello produttivo più vicino al cinema che alla televisione. Ovviamente non potevano mancare le scene calde, con protagonisti attrici come Alexandra Daddario e Michelle Monaghan che, in alcuni casi, si sono messi alla prova per la prima volta con il nudo.



Un pizzico di pepe per aggiungere interesse a una serie che comunque non punta certo su quello ma su altri fattori per tenere legati a sé gli spettatori. Al momento non ci sono certezze di una seconda stagione ma, visto il successo, è più che probabile. Il tutto, ovviamente, nell'attesa che "True Detective" arrivi anche in Italia.