18 agosto 2014 "Orange Is The New Black" e "True Detective" trionfano ai Creative Arts Emmy Assegnate a Los Angeles le statuette che premiano gli artisti della tv americana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:07 - Sono state la comedy "Orange Is The New Black" e il thriller "True Detective" a tenere banco nella notte dei Creative Arts Emmy Awards, i riconoscimenti dedicati agli artisti della tv, aggiudicandosi il premio al casting. Uzo Aduba ha conquistato la statuetta come miglior guest star femminile in un ruolo comico, mentre la serie drammatica si è aggiudicata la miglior fotografia e il premio per i titoli di apertura.

Il conduttore e comico Jimmy Fallon ha ricevuto il premio per la sua performance al Saturday Night Live, mentre Joe Morton e Allison Janney hanno ricevuto le statuette di miglior guest star nella sezione drammatica, rispettivamente per "Scandal" e "Master of Sex".



A catalizzare l'attenzione sul red carpet ci ha invece pensato Heidi Klum, in versione 'pavone'. La modella ha infatti sfilato sul tappeto rosso con un long-dress a frangette blu elettrico, che si è divertita a far ruotare in passerella davanti ai fotografi.

I Creative Arts Emmy Awards anticipano di una settimana la notte degli Emmy Awards (prevista per il 25 agosto) e sono dedicate alle maestranze del piccolo schermo come produttori, direttori della fotografia, coreografi, costumisti e truccatori.



A fare incetta di statuette 'tecniche' è stato "Game of Thrones". Il kolossal fantasy si è infatti imposto per la miglior direzione artistica, i migliori costumi, il miglior trucco prostetico (che utilizza protesi scolpite) e i migliori effetti speciali.