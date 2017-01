"I Cesaroni", incidente stradale per Niccolò Centioni che interpreta Rudi

16:02 - Tanta paura per il 21enne Niccolò Centioni coinvolto in un incidente stradale vicino Roma. L'attore, che nella serie televisiva di Canale 5 "I Cesaroni" ha interpretato il ruolo di Rudi, si trovava su via Portuense vicino Fiumicino, a bordo del suo scooter quando improvvisamente è stato urtato da un'auto guidata da una signora anziana. E intanto ieri sul suo Facebook Centioni scriveva: "Dopo la pioggia, l'arcobaleno".

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e il 118. Nello scontro Niccolò Centioni avrebbe riportato solo qualche contusione e ha rifiutato il ricovero in ospedale per tornarsene a casa. La signora anziana che era alla guida della macchina invece non è in gravi condizioni.