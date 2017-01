23 agosto 2014 "Dating Naked", ma fino a un certo punto... Concorrente fa causa:"Mi hanno vista nuda" Jessie Nizewitz, concorrente del reality in cui ci si incontra nudi, chiede 10 milioni di dollari a Vh1 che non avrebbe censurato a dovere le sue parti intime Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:16 - Anche per i nudisti c'è un limite alla nudità. Jessie Nizewitz, una modella concorrente del reality "Dating Naked", dove i concorrenti si conoscono in versione "adamitica", ha citato per danni la tv produttrice Vh1 perché questa non avrebbe censurato a dovere le immagini e nella messa in onda si sarebbe visto quello che non si sarebbe dovuto vedere... La Nizewitz ha chiesto 10 milioni di dollari.

Il fattaccio è avvenuto nel corso di una sequenza dove la Nizewitz gioca con sulla spiaggia con un altro concorrente. Entrambi completamente nudi come prevede il reality, ma allo stesso tempo "censurati" nelle parti strategiche. Peccato che in fase di post produzione chi doveva sfuocare i punti delicati, si sia lasciato sfuggire qualcosa. E in effetti in un paio di inquadratura la Nizewitz mostra al mondo quello che normalmente solo pochissimi (e molto in intimità con lei) potrebbero vedere, al punto che nelle foto abbiamo dovuto aggiungere noi le stelline necessarie.



"Se guardate quell'episodio - ha commentato lei in un comunicato - vi accorgerete che il blur rende il tutto meno rivelatore di quanto farebbe un bikini. Ovviamente non mi aspettavo di mostrare a tutto il mondo le mie parti intime".