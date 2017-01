2 luglio 2014 "Dating Naked", le coppie cercano l'amore vero e si spogliano Parte il 17 luglio in America un reality hot in cui il nudismo è la prima regola Tweet google 0 Invia ad un amico

11:46 - La frontiera dei reality show non conosce confini. In America parte dal 17 luglio sul canale satellitare VH1 il nuovo "Dating Naked". Al centro del programma diverse coppie che si incontrano per la prima volta, si parlano, si conoscono ma... completamente nudi! E' la prima regola che viene chiesta ai ragazzi e alle ragazze: "Lasciate i vestiti a casa".

La location è certamente suggestiva. I protagonisti di "Dating Naked" vengono catapultati in un resort meraviglioso a Panama. Prima di entrare in scena si tolgono abiti, camicie e soprattutto gli indumenti intimi. Le telecamere si accendono ed ecco che entrano in scena ragazzi e ragazze al loro primo incontro completamente nudi. Poi inizia il corteggiamento vero e proprio fatto di cenette ma anche di sport, gare, fango e addirittura yoga.



Il reality deve ancora partire e già si sono scatenate le prime polemiche. In molti temono infatti che si assisterà alla mercificazione del corpo in televisione oltre a dare un messaggio diseducativo. Ma i produttori di "Dating Naked" rassicurano: "Nessuna malizia, il nudismo consente di abbattere certe timidezza e la paura dei rapporti personali e sociali. Le parti intime saranno pixelate quindi in realtà ci sarà ben poco da vedere". Non a caso lo slogan del reality è semplice ma anche chiaro sulla missione: "Segui il tuo cuore, apri la tua mente".