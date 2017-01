"Avanti un altro", Paolo Bonolis torna nel Mini Mondo

12:02 - Paolo Bonolis, ideatore e conduttore storico di "Avanti un altro", torna il 14 settembre alle 18.45 per la quarta stagione del preserale di Canale 5. Dopo la staffetta primaverile con Gerry Scotti, il conduttore si prepara alla nuova edizione del format in coppia con l'inseparabile Luca Laurenti. Ad animare lo studio i divertenti personaggi del Mini Mondo, con tante conferme e qualche spassosa new entry.

"Avanti un altro" è pronto a tornare dal suo pubblico con la consueta atmosfera ironica e dissacrante, anticipata nelle ultime settimane dal promo in cui si vede tutto il cast impegnato nel rifacimento della celeberrima scena della visione al cineforum della 'Corazzata Potemkin', tratta dal film “Il secondo tragico Fantozzi”.



Il format tutto italiano di “Avanti un altro!” è stata una scommessa vinta dei palinsesti dalla prima edizione del 2011 registrando, risultati d'ascolto sempre brillanti.