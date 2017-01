Avanti un altro, Claudia Ruggeri: "Amo essere una supplente cattiva"

10:19 - In "Avanti un altro" Claudia Ruggeri si diverte a far perdere la testa ai concorrenti nel ruolo di supplente, giocando a fare la fatalona. Lontana dal piccolo schermo è invece molto riservata, anche se il personaggio che interpreta le piace molto. "E' leggermente bipolare, severa e sexy allo stesso tempo - confessa la showgirl a Eva 3000 - Io e lei ci siamo completate con il tempo. Mi piace unire la sensualità ad un lato più ruvido".

Nel quiz di Canale 5 entra in studio per 'interrogare' i concorrenti, sfoggiando un mix di autorevolezza e sensualità perfettamente riuscito. "Questa contrapposizione mi piace molto - ammette - La cavalco il più possibile, cercando di non stancare il pubblico".



A lanciarla nel Mini Mondo Paolo Bonolis, con cui la showgirl ha un ottimo rapporto: "E' un maestro nel vero senso della parola, un mostro della tv italiana, lo stimo come conduttore e come uomo. E' come si vede in trasmissione, per questo lo ammiro moltissimo".