"Avanti un altro", Paola Caruso: "Ero paralizzata e sono rinata"

10:32 - Bionda, alta e con curve da capogiro. Paola Caruso è la "Bonas" di Avanti un altro, la trasmissione di Canale 5 di successo condotta da Paolo Bonolis. Dietro il suo grande sorriso però Paola nasconde un segreto: cinque anni fa la showgirl è caduta da cavallo ed è rimasta paralizzata per otto mesi in ospedale. Poi la riabilitazione e la rinascita.

"Cinque anni fa ero in Calabria e ho subito una tremenda caduta da cavallo: - ha raccontato al settimanale Donna al Top - sono rimasta paralizzata a lungo, dall'ombelico in giù. Quando sono arrivata in ospedale non riuscivo a muovermi. I medici hanno scaldato un fil di ferro e con quello mi hanno toccato la gamba, non sentivo nulla. Ho ancora un piccolo segno sul lato dove mi hanno 'bruciato'. Ho passato otto mesi in ospedale, più sei di riabilitazione. Ai miei genitori i medici avevano detto che non avrei più camminato, perché oltre al bacino rotto avevo anche un ematoma a livello spinale. Per fortuna si è riassorbito e, dopo mesi di immobilità, mi sono rialzata dal letto .Per me è stata una prova di vita, che mi ha cambiata. Questo è un segreto che non rivelo volentieri. Neanche a chi mi dice che sono sempre contenta. C'è gente che, dopo simili esperienze, si è incattivita. Io invece ne sono uscita migliore di prima".