"Amici 14", Francesco Sarcina nuovo prof di canto: "Aiutare i giovani è il mio sogno"

Da qualche settima sono ripartiti i casting per "Amici 14" e intanto sulla pagina Facebook ufficiale con tanto di video di presentazione si scopre il nuovo prof di canto: sarà Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, ad affiancare Grazia Di Michele, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco nella famosa scuola di Maria De Filippi. Tutto è pronto dunque per lo show di Canale 5 che come ogni anno scoprirà nuovi talenti tra cantanti e ballerini.

"Sorpresa delle sorprese eccomi qua a fare il professore - annuncia con un video - Per la prima volta posso finalmente dare il mio contributo aiutando questi ragazzi. E' uno dei miei sogni, io farò del mio meglio per contribuire a far nascere nuovi talenti. Cominciamo con i casting e vediamo chi è che tira fuori il power...".