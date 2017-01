2 settembre 2014 "Amici 14", riaprono i casting Appuntamento l'8 e il 9 settembre a Roma per band, cantanti inclusi cantautori e rapper, ballerini anche di hip hop, latino americano e dance crew Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:10 - "Amici", la scuola più famosa di Italia, riaprirà i battenti a novembre sempre su Canale 5 per il quattordicesimo anno consecutivo. Intanto l'appuntamento per gli aspiranti allievi del talent show sarà agli Studi Elios di Roma l'8 e il 9 settembre per i casting riaperti (i primi si sono tenuti lo scorso giugno) a band, cantanti inclusi cantautori e rapper, ballerini anche di hip hop, latino americano e dance crew.

Uno degli elementi distintivi di "Amici", rimasti invariati nel corso delle varie edizioni, sono lo ore di lezione a scuola, pensata come una vera accademia del talento, fatta di prove, verifiche ed esami. Dal momento in cui i ragazzi entrano a far parte della classe, conquistando un banco, iniziano un percorso professionale importante che dura più di cinque mesi, scanditi da una media di 8 ore di lezione al giorno, che diventano mille se si considera l’intero arco dei mesi di accademia frequentati dai finalisti. Sono oltre 120 le canzoni studiate da ciascun finalista in questo arco temporale e altrettante coreografie.