"Amici 13", Paolo Macagnino: "Mi sono innamorato di Ornella Vanoni"

16:18 - Paolo Macagnino si è distinto ad "Amici 13" per la voce potente e la sicurezza sul palco. Ne sa qualcosa Ornella Vanoni con cui ha duettato. Tra i due è scoppiato un grande feeling artistico: "Mi sono innamorato di lei", confessa il cantante a Tgcom24. E non è esclusa una collaborazione per il nuovo Ep di Paolo in uscita "il 20 o il 27 maggio". "Ci sarà anche un duetto con un rapper famoso di Amici". E spunta il nome del suo coach Moreno.

Sembri stralunato sul palco ma in realtà sei molto determinato, è vero?

Sì. Sono convinto che bisogna sempre sudare e lavorare sodo per ottenere i risultati e non si tratta solo di fortuna. La mia partecipazione ad 'Amici' è stata mossa dalla mia curiosità, sapere cosa c'è dentro la scuola. Questo mi ha consentito di crescere molto sia dal punto di vista artistico che psicologico. Giorno per giorno ho cercato di seguire tutte le lezioni e imparare sempre.



Hai rinunciato a molte cose per la musica?

Alla vita che fanno tanti miei coetanei. Nel 2009 suonavo in una band poi per motivi universitari ci siamo sciolti. Mi sono iscritto ad ingegneria per due anni, ho dovuto lasciare tutto per amore della musica...



Cos'è successo?

Mi sentivo male, non ero me stesso e avevo assolutamente bisogno di esprimermi con la musica. Perciò ho iniziato a studiare seriamente da tre anni.



C'era molto feeling tra te e Ornella Vanoni la scorsa puntata, proseguirà questa collaborazione?

Lo vorrei tanto e devo ammettere che il feeling è stato subito evidente sin dalle prove del pomeriggio. Un vero e proprio innamoramento artistico.



Cosa puoi anticiparci del nuovo disco?

Ci saranno sette canzoni che mostreranno il mio mondo musicale dalla musica pop al rock. Ci sarà anche un duetto con un rapper famoso di "Amici".



Moreno?

Nì (scoppia a ridere, ndr).