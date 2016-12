Denny Lahome: "Io raccomandato? Ve le canto con Me lo merito"

07:15 - Il rapper milanese Denny Lahome non ha perso tempo. Eliminato da "Amici 13" si è chiuso in sala di incisione per sfornare l'album "Curriculum" (esce il 20 maggio) anticipato dal singolo "Me lo merito". E' la prima scommessa dell'etichetta NewTopia di J-Ax e Fedez. "Dicevano che ero raccomandato da Fedez, così ho ironizzato su tutta la vicenda con Me lo merito". Il flirt con la cantante di "Amici" Sara? "Confermo, abbiamo limonato duro".

Perché sei stato sempre nominato dalla Squadra Bianca?

Credo che siano state fatte delle valutazioni da loro. Per tre volte mi hanno nominato in blocco. Generalmente lo si fa quando un personaggio è forte o debole. Cosa rappresentavo io? Il pubblico era molto caloroso con me in studio, quindi...



Ma tra te e Sara c'è stato davvero un flirt?

Sì e lo confermo abbiamo limonato duro (ride, ndr).



Che pensi del tuo coach Miguel Bosé?

E' una grande star e inoltre ha una esperienza nel mondo dello spettacolo a 360 gradi dalla danza alla musica. Tutte le sue scelte sono state ponderate e nutro per lui una grandissima stima.



Cosa è successo dopo l'eliminazione?

Uscito dalla scuola mi sono rinchiuso in sala di incisione per selezionare e cantare i brani da inserire nel disco. Un album a cui tengo molto e che ho voluto intitolare 'Curriculum' proprio perché è una presentazione di tutto quello che sono e che ho fatto con tanto di foto con il dito del naso! (ride, ndr). La selezione è stata molto dura anche perché c'erano già dei brani precedentemente scritti, altri li avevo cantati ad 'Amici' e poi tutto il resto è venuto a seguire.



Sei stato accusato di essere raccomandato da Fedez e ironicamente ci canti su. Come lo conosci?

Con Fedez ci conosciamo da dieci anni e l'ho visto veramente crescere, sempre pieno di idee e di voglia di fare con spirito imprenditoriale, Devo dire che tutto quello che ha fatto fino ad ora si è rivelato di successo. Comunque il messaggio del singolo 'Me lo merito' è una risposta anche alle critiche che mi sono arrivate per questa amicizia: 'Tanto non mollo, sono un raccomandato con tanto di francobollo'.



Come sei entrato nel gruppo dell'etichetta NewTopia di Fedez e J-Ax?

Sono onorato e anche sorpreso che mi abbiano scelto come primo progetto ufficiale da lanciare. A dicembre è nata l'etichetta e non sapevo assolutamente nulla di questa loro idea.



Cosa vorresti che il pubblico recepisse del messaggio del disco "Curriculum"?

Che sono schietto e sincero.



Qual è il tuo prossimo obbiettivo?

Raggiungere il disco di diamante e mi regalerò un nuovo tatuaggio.