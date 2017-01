"Amici 13", scintille tra le dive Ornella Vanoni e Loredana Berté

10:51 - La sesta puntata di "Amici 13" è stata ricca di colpi di scena. Scintille e battute tra Ornella Vanoni e Loredana Berté in una sfida tra Squadra Bianca e Blu. Geppi Cucciari prima consegna, ironicamente, gli 80 euro del premier Matteo Renzi a Maria De Filippi e poi la sfida per una divertente partita a calcio balilla, vinta dall'attrice comica. Il cantante Paolo è stato eliminato. Moreno ha due soli componenti nella squadra: Deborah e Vincenzo.

PRIMA MANCHE: MORENO PERDE, SPICCANO GIADA E CHRISTIAN - La prima prova è quella comparata di canto. Deborah dei Bianchi contro Giada dei Blu sulla difficilissima "Listen" di Beyoncé. Quest'ultima ha offerto una versione più convincente, interpretando anche le parole del brano senza esagerare con ghirigori. Poi è entrato in scena Nick per esibire al pianoforte "Sorry Seems To Be The Hardest Word" di Elton John in modo sicuro ma sembrava quasi mancasse il quid in più. Esercizio vocale soul poi per Deborah assieme a un folto gruppo di coristi. A lei Bosé ha contrapposto in gruppo tutta la squadra con Nick, Giada, Alessio dei Dear Jack e Christian tra duetti incrociati su "Once The Musical" e le coreografie ad hoc di Giuliano Peparini. E l'effetto è stato decisamente notevole. Ottima performance di Paolo dei Bianchi che ha sfoderato la sua anima rock su "Smoke on the water" dei Deep Purple.



La prova di ballo ha visto prima al centro del palco Vincenzo con l'esibizione singola di ballo su "Caruso" di Lucio Dalla. Poi di scena Christian con "Losing my religion" dei R.E.M. sempre più in volata verso la finale.



SECONDA MANCHE: ELIMINATO PAOLO E I DEAR JACK PUBBLICANO IL PRIMO CD - Deborah dei Bianchi si è cimentata con "Bella senz'anima" di Riccardo Cocciante, puntando sulle note alte 'graffiando' la voce. Giada, invece, ha caricato troppo "Almeno tu nell'universo". Per il duetto con ospite Deborah ha duettato con Nek su "Sei solo tu" e "Lascia che io sia". A loro Bosé ha contrapposto i Dear Jack con un brano degli U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For", tra l'altro il loro primo disco sarà in uscita martedì. Giada ha cantato con Antonello Venditti. "Amici mai". Alla fine hanno vinto ancora i Blu e il ballottaggio si è consumato tra Vincenzo e Paolo, quest'ultimo eliminato e in lacrime ha lasciato il talent show. Christian ha aperto la seconda manche per la danza su coreografie de "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti. Poi l'aria dell'opera "Carmen" per Vincenzo.



‪‪GEPPI CUCCIARI 80 EURO DI RENZI ALLA DE FILIPPI E SFIDA A CALCIO BALILLA - Geppi Cucciari ha dato a Maria De Filippi gli 80 euro del premier Matteo Renzi: "Scusa prima devo fare una commissione... Renzi, come sai, non è potuto venire, ma mi ha detto di darti questi: 50, 60, 70, 8. Adesso li darà a tutti. Certo è un momentaccio per lui: niente Partita del Cuore, niente Amici...". Poi Geppi ha invitato la conduttrice per una partita a calcio balilla che poi ha vinto.



VANONI E BERTE', SFIDA TRA DIVE - Ornella Vanoni e Loredana Berté, insieme sul palco, si sono esibite in un medley di tre loro grandi successi. La Vanoni con i Bianchi (Paolo e Deborah) ha interpretato “Una ragione di più”, “Senza Fine” e “Domani un altro giorno”, mentre la Berté con i Blu (Alessio e Giada) si è esibita e sulle note di “Il mare d'inverno”, “Dedicato” e “Sei Bellissima”. "Sono qua non per cantare per se stessa - ha poi dichiarato Ornella - ma per i ragazzi. Loredana ha cantato tutto il tempo sopra i ragazzi". Poi una serie di battutine tra le due artiste e Maria De Filippi simpaticamente ha esclamato: "Sono sopraffatta". La Vanoni ha chiuso: "Quella che sta meglio di tutti è Maria, se la ride, ride sempre. Se ne fotte che noi moriamo di spavento".



AUDITEL: 4.886.000 TELESPETTATORI E 22% DI SHARE - La sesta puntata del talent show ottiene il il 22% di share pari a 4.886.000 telespettatori, doppiando “La certosa di Parma” su Rai Uno al 11.16% di share pari a 2.673.000 telespettatori. Sul target giovane "Amici" segna una share del 28.18% (sul target 15-34). La Rete ammiraglia Mediaset vince così la prima e la seconda serata.