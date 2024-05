Isola dei famosi: Aras salvato dal pubblico, Artur e Greta al televoto flash

Questa sera i due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa. Uno dei due avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri naufraghi. Dopo aver rinunciato nell’ultima puntata alla lettura della lettera della madre per non mettere in difficoltà il suo gruppo, Khady finalmente potrà sentire il calore di casa percorrendo il "Ponte delle emozioni". Infine, spazio alle nuove nomination.

Aras salvato dal pubblico

Si parte subito con i tre naufraghi a rischio, Aras, Greta e Artur, che aspettano il verdetto su una piattaforma in mezzo al mare. Il pubblico decide di salvare Aras, mentre gli altri due cadono in acqua e vanno al televoto flash che si concluderà in puntata. Greta e Artur sin dall'inizio non si sono sopportati e ora è il momento del faccia a faccia finale.