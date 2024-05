Sull'"Isola dei famosi" triangolo in vista: dopo Khady, Artur è attratto da Karina

L'escursione di coppia di Artur e Karina

Lo Spirito dell'Isola ha gettato benzina sul fuoco, affidando ad Artur e Karina una missione di coppia lontano dal gruppo. I due devono infatti raggiungere la cima della montagna per ottenere una ricompensa per il gruppo. Durante la salita il ragazzo ammette di essere contento di essere insieme alla bionda e una volta in cima ricreano la riomantica posa di "Titanic". Come premio per la fatica c'è della succosa frutta, che purtroppo però non è per loro. Devono infatti scegliere due naufraghi a cui cederla: Karina regala la banana a Samuel, mentre Artur dona il mango a Khady. Un presente preziosissimo per la naufraga: lo perdonerà per tutti i torti subiti?