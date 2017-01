"Amici 13", Lorenzo: "Contro Christian mi sarei salvato"

10:51 - Il 19enne Lorenzo del Moro si è distinto per l'entusiasmo con cui ha ballato sulle coreografie di Giuliano Peparini. L'eliminato di "Amici 13" a Tgcom24 rivela: "Mi piacerebbe lavorare con Giuliano". Il "ballottaggio" con Nick? "E' uno dei favoriti alla vittoria ma se avessi avuto contro Christian magari mi sarei salvato". E poi azzarda un pronostico sulla finale: "Credo che Alessio dei Dear Jack stia avendo un ottimo impatto sul pubblico".

Com'è stato il rientro a casa?

E' stato un po' triste, ovviamente speravo di proseguire il percorso dentro la scuola fino in fondo. Spero di sfruttare al meglio questo momento per poter lavorare e dare il massimo.



Qual è la prima cosa che hai fatto?

Ho chiesto a mia madre di farmi una bella pasta all'amatriciana come si deve! (ride, ndr).



Quando ti sei trovato "in ballottaggio" contro Nick pensavi di uscire?

E' uno dei candidati alla vittoria finale e onestamente mi aspettavo di uscire. E' innegabile che il canto rispetto al ballo ha più fascino nei confronti del pubblico.



Cosa hai imparato da Peparini?

Ho sempre avuto stima di lui sia come ballerino che come coreografo. Ho assorbito tutto quello che ho potuto e coi professionisti del corpo di ballo mi sono trovato benissimo, ho stretto anche degli ottimi rapporti umani, oltre che professionali, con loro.



Da quanto tempo balli?

Da dodici anni. Ho iniziato con l'hip hop e da quattro anni invece ho cercato di perfezionarmi col contemporaneo e il classico.



Cosa pensi di Christian il ballerino della Squadra Blu?

Gli voglio bene e lo stimo come ballerino. Sono una persona schietta e sincera e dico sempre le cose come la penso. Quindi credo che se avessi avuto contro lui magari non sarei stato eliminato. Io e lui abbiamo i nostri pregi e i nostri limiti nel ballo, sia chiaro.



Chi vincerà il talent?

Credo che Alessio dei Dear Jack stia avendo un ottimo impatto sul pubblico ma anche Deborah è molto brava.