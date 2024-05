Dalla Russia: "Putin pronto a trattare sulle linee attuali" | Lui: "Si parta da bozza Istanbul", ma il portavoce smentisce tutto

Fotogallery - Le foto di Raisi e della delegazione iraniana in Azerbaijan prima dell'incidente in elicottero

Fotogallery - Le ultime foto di Raisi in elicottero prima dell'incidente

Fotogallery - Crolla terrazza in un ristorante a Maiorca, vittime

Fotogallery - Ilaria Salis torna in tribunale senza catene

Fotogallery - Vladimir Putin in visita di Stato in Cina accolto da Xi Jinping

La guerra in Ucraina giunge al giorno 822.

Un cessate il fuoco che sancisca le attuali posizioni sul terreno: sono queste le condizioni a cui Vladimir Putin sarebbe pronto a fermare le ostilità in Ucraina, secondo un articolo della Reuters che cita quattro fonti vicine al presidente russo. Lo stesso Putin ha affermato di essere sì pronto a trattative che partano dalla "realtà che si è creata sul terreno", ma ha aggiunto che la base deve essere la bozza delineata da negoziatori ucraini e russi a Istanbul nel marzo 2022. Mentre il suo portavoce, Dimitri Peskov, ha smentito che possa essere accettato un congelamento delle ostilità sulle attuali posizioni. Secondo il ministro degli Esteri russo Lavrov gli armamenti forniti dagli Usa sono stati usati dagli ucraini per colpire obiettivi civili russi. Mentre gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di 275 milioni di dollari di aiuti militari per l'Ucraina. Il pacchetto include artiglieria e munizioni, ha spiegato il segretario di stato Antony Blinken.