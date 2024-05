Addio a Gaetano Di Vaio, attore e produttore della serie tv "Gomorra" 

Era caduto dalla moto il 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. Da allora era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Giugliano. Di Vaio è stato tra i produttori di film come "Napoli Napoli Napoli" di Abel Ferrara e della serie " Gomorra ", ispirata al romanzo di Roberto Saviano, nella quale è comparso anche come attore.

Nato a Piscinola, quartiere della zona nord di Napoli, Di Vaio incarnava una storia di riscatto d'esempio per tanti, che lo aveva visto superare un'infanzia e un'adolescenza a dir poco difficili, con periodi di tossicodipendenza e detenzione, grazie alla passione per il cinema che lo aveva portato a diventare un imprenditore culturale vero, un punto di riferimento per set importanti. Giusto dieci anni fa interpretò 'O Baroncino' nella prima travolgente stagione di "Gomorra" di cui fu anche produttore.

Nella sua carriera Di Vaio è passato dall'attività di operatore sociale alla compagnia di Peppe Lanzetta, fino alla fondazione dei Figli del Bronx, casa di produzione attivissima, ora Bronx film. Tra i suoi titoli da ricordare "Napoli Napoli Napoli" di Abel Ferrara (2009, anche autore di soggetto e sceneggiatura) "La'-bas - Educazione criminale" (Leone del futuro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2011) e "Take five" di Guido Lombardi (2013), il regista che firmo' con lui il romanzo "Non mi avrete mai", in cui il protagonista è Salvatore, alter ego di Gaetano, ladruncolo bambino, poi gestore di una piazza di spaccio a Scampia.