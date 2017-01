"Amici 13", i Carboidrati pronti a ripartire: "Ora daremo spazio alle nuove idee"

09:01 - Hanno rivisitato i brani storici dei più importanti artisti della musica, dagli Avion Travel a Franco Battiato, con il loro inconfondibile stile tra il rock e il folk. La band Carboidrati, dopo l'eliminazione sabato scorso da "Amici 13", riparte con nuove idee. "Volevamo andare fino in fondo ma va bene così - spiega a Tgcom24 il frontman Pasquale Sculco -, siamo già al lavoro su nuovi progetti". Chi andrà in finale? "Deborah, Dear Jack e Nick".

Dispiaciuti per l'eliminazione?

Avremmo certamente preferito andare fino in fondo e farlo il più possibile, come ogni cosa che facciamo in cui mettiamo la nostra passione. Le cose vanno prese con le pinze. Stare dentro la scuola è già una vittoria: lì hai quasi tutto sei seguito, impari molto dagli insegnanti e abbiamo a che fare anche con tutto quello che viene dopo, come ad esempio le interviste. In fondo poi solo uno vince 'Amici'.



Avete ricevuto delle proposte discografiche?

Vorrei non parlare per scaramanzia. Ma posso dire che la musica è fatta di tanti lavori, abbiamo molte idee da sviluppare e tante cose che ancora potremmo fare.



Cos'è successo esattamente con l'inedito "Questi uomini" poi squalificato?

Ci siamo dimenticati un passaggio fondamentale: verificare che il brano fosse già edito come lo era. Abbiamo fatto un gran lavoro su quel pezzo e certamente mai ci saremmo sognati di proporre alla produzione del programma una canzone già edita. Non lo sapevamo, tra l'altro è stata incisa nel 2009 quando io avevo ancora 14 anni. Tanto tempo fa. Comunque è successo, quando si dice il destino...



Cosa ne pensate dei Dear Jack?

Sono bravi ragazzi umanamente parlando e fantastici artisticamente, di grande impatto.



Chi vedi in finale?

Dear Jack, Deborah e Nick - una persona fantastica - hanno una bella luce. Sono pronti per fare delle belle cose.