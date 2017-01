"Amici 13", Miriam Masala: "E ora un album"

09:29 - Miriam Masala di Albenga, tifosa sfegatata dell'Inter ma con l'amore per la musica nel cuore, è la seconda eliminata della prima puntata di "Amici", dopo Giacomo Castellana. La cantante non si scoraggia e a Tgcom24 spiega: "E' solo la tappa di un percorso voluto con forza. Adesso vorrei concretizzare il progetto di un album". Un pronostico sulla vittoria finale? "Potrebbero farcela i Carboidrati, ma faccio anche il tifo per la mia amica Giada".

"E' normale rimanerci un po' male - ci racconta Miriam - anche per l'uscita alla prima puntata della finale. Mi sarebbe piaciuto stare un po' di più per dimostrare qualcosa. Ma poi ho capito che è giusto e dopotutto ogni settimana se ne va sempre via uno di noi".



Cosa ha rappresentato Amici per te?

Una tappa di un percorso che continua. Nulla è definitivo ed è per questo che con voglia e determinazione cercherò di andare fino in fondo per realizzare quello che ho già iniziato.



Ai provini ti eri commossa cantando "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti, come mai?

Ero reduce da una storia d'amore a scatafascio. Ora è tutto archiviato ma allora di certo era finita in un modo molto particolare. Comunque la canzone di Jovanotti è bellissima e durante il percorso dentro 'Amici' altri brani mi hanno aiutata in momenti di crisi come 'Quel posto che non c'è' dei Negramaro e 'A te' sempre di Jovanotti.



Perché Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco ti hanno messo in maglia nera?

Sono una ragazza che caratterialmente non spicca subito. Di base però non sono riservata e le cose che provo si capiscono subito dalla mia faccia. All'inizio sono rimasta un po' all'ombra e poi mi sono affidata ai consigli di Carlo...



Li hai seguiti?

Sì, ne ho fatto tesoro. Lui mi diceva che era importantissimo saper stare sul palco. In tal senso io non avevo nessuna esperienza, ho solo vinto un concorso. E' stato un passaggio fondamentale questo perché ne sono uscita rafforzata.



E ora cosa farai?

Voglio valutare bene qualsiasi proposta ed occasione per realizzare un album. Mi prendo del tempo ma spero di concretizzare tutto al più presto.



Chi vincerà "Amici"?

Secondo me i Carboidrati, anche se i Dear Jack sono pure bravi. Poi spero che Giada, che è una carissima amica, riesca ad affermarsi.