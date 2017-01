"Amici", il primo eliminato Giacomo: "Volevo vincere per il contratto di lavoro"

12:01 - Giacomo Castellana è il primo eliminato di "Amici". Il ballerino non ha potuto esibirsi, come ha sottolineato il coach della squadra avversaria dei Bianchi Moreno, ma già pensa al futuro. "Farò una vacanza all'estero - spiega a Tgcom24 - e poi di nuovo audizioni in giro per l'Italia". Perché ha partecipato? "Per il contratto di lavoro, della fama mi interessa poco". E azzarda un pronostico per la vittoria finale: "I Dear Jack".

"Ora mi sono tranquillizzato e sono più sereno, ero un po' dispiaciuto di essere uscito - ci racconta Giacomo dopo l'eliminazione -. Moreno è stato molto carino con me a citarmi a fine trasmissione. Mi sarebbe piaciuto esibirmi ma ci saranno altre possibilità. Di base sono timido e avrei voluto danzare per esprimermi e farmi conoscere".



Come mai hai deciso di partecipare?

Quando mi sono presentato ai provini a luglio venivo da un momento in cui avevo fatto diverse audizioni in giro per l'Italia, tra cui alla Scala di Milano a maggio. Volevo vincere per acciuffare il contratto di lavoro. Ma l'ho detto anche ai provini che della fama televisiva non mi interessava nulla.



Ora cosa farai?

Anzitutto farò un viaggio all'estero per raggiungere un amico. Quando tornerò in Italia tenterò ancora delle audizioni per lavorare in qualche compagnia...



Dove ti piacerebbe lavorare?

In Italia. So che in questo Paese ci sono tanti problemi ma a me non importa. Vorrei tornare a Roma, anche se la prima volta ci sono stato male.



Cos'è successo?

A 17 anni sono entrato all'Accademia dell'Opera di Roma per perfezionarmi e completare gli studi di danza. Ma per problemi miei personali sono stato molto male e sono tornato a gambe levate nella mia Sicilia. I miei genitori mi sono stati vicini e per diversi mesi non ho più ballato. Una scelta voluta anche per capire cosa volessi fare.



Hai avuto le idee chiare dopo?

Direi proprio di sì. Ho voluto continuare con il mio percorso, anche se ammetto non è stato facile perché a 18 anni in genere si inizia a lavorare quando io, invece, dovevo terminare gli studi.



Chi vincerà "Amici"?

Tra di noi scommettavamo tutti, o quasi, sui Dear Jack. Sono una band, una novità del programma e sicuramente al pubblico da casa piacciono. Poi spero che Giada e Christian arrivino fino in fondo alla finalissima.