Gli adolescenti (soprattutto le ragazze) degli anni '90 non possono aver dimenticato quel motivetto e quel balletto di gruppo, che apriva il pomeriggio televisivo di Italia 1: Non E' La Rai, ideato da Gianni Boncompagni, ha fatto la storia della tv commerciale italiana, ha segnato una generazione. Tanti i volti giovani che si sono formati su quel palco, per poi spiccare il volo: da Miriana Trevisan a Claudia Gerini, da Laura Freddi ad Alessia Merz e Cristina Quaranta, più tante altre. Per non parlare della conduttrice della terza e quarta stagione, Ambra Angiolini, diventata poi un'attrice di successo e, ultimamente, alla ribalta delle cronache rosa estive per il suo flirt con l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.