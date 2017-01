19 gennaio 2015 "X Files", si pensa al reboot della serie cult: nuovi misteri per Mulder e Scully La Fox vorrebbe riportare sul piccolo schermo la serie fantascientifica che ha lanciato Duchovny e la Anderson Tweet google 0 Invia ad un amico

10:12 - Tempo di grandi in televisione. Dopo "Twin Peaks" un'altra serie di culto degli anni 90 potrebbe tornare sui teleschermi. La Fox sta infatti valutando l'idea di un reboot di "X Files". L'a.d. della casa di produzione, Gary Newman, ha ammesso che ci sono già stati colloqui in tal senso anche se la cosa è difficile perché i protagonisti di allora, dall'autore Chris Carter ai protagonisti David Duchovny e Gillian Anderson "sono tutti molto impegnati".

Sull'idea sarebbe d'accordo anche il direttore della Fox, Dana Walden. Riportare in vita la serie che tra il 1993 e il 2002 raccolsi milioni di fan in tutto il mondo (molto meno memorabili sono stati i due film), sarebbe un sogno.



"Io e Gary abbiamo lavorato entrambi all'intera serie di 'X Files' - ha spiegato Walden -. E' stata una grande esperienza. Abbiamo mantenuto ottimi rapporti sia con il creatore, Chris Carter, che con David e Gillian. Abbiamo grosse speranze ma sarà difficile".



Il problema è nell'agenda dei protagonisti di allora, che dovrebbe tornare anche nel reboot. "Gli attori sono molto impegnati, hanno vari progetti in corso. Chris ha molto materiale sul piatto, sta cercando di ricavarsi del tempo".