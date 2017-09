"Will & Grace", la storia ricomincia: in anteprima su "Joi"

"That’s right, honey!", esclamerebbe Karen Walker. Oltre un decennio dopo l'ultima stagione, " Will & Grace ", la sitcom che ha segnato il costume e conquistato 51 premi, torna con una nona serie. Joi , il canale di Mediaset Premium, trasmette il debutto (che negli negli Stati Uniti è fissato per le 21 del 28 settembre) in leggera differita: alle 3.30 della notte tra il 28 e il 29 settembre. Per i non nottambuli la replica è alle 22.05 del 29.

La rete incorrect di Premium Mediaset propone la prima puntata in lingua originale - con sottotitoli in italiano. I fan di Will, Grace, Karen e Jack, al secolo Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally (senza dimenticare altri personaggi ricorrenti come Leo o Beverley Leslie), vedranno i 16 episodi, per esigenze di doppiaggio, dal 13 ottobre, ogni venerdì, alle ore 21.15.



Un evento speciale organizzato per placare "la fame" che gli adoratori della sit com hanno. L'attesa per la prima puntata è altissima anche perché, dopo che la serie è rinata quando questo sembrava essere un sogno impossibile dei fan più accaniti, la curiosità di vedere come saranno riallacciati i nodi della vicenda è forte. Tanto più che si sa che la ripartenza avverrà come se il finale dell'ultima stagione ufficiale non fosse mai avvenuto. Ma allo stesso tempo dieci anni di lontananza non si possono ignorare.



La reunion di "W&G" comprende la presenza del regista e produttore James Burrows e quella degli ideatori e produttori esecutivi Max Mutchnick e David Kohan. "Will & Grace" è prodotta e distribuita da NBCUniversal.