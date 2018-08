"Will & Grace", David Schwimmer di "Friends" nel cast del revival

Mentre i fan fantasticano su un possibile revival di "Friends", l'indimenticato Ross, al secolo David Schwimmer, tornerà sulla NBC per interpretare un ruolo nel revival dell'altra sitcom cult della rete, "Will & Grace". Vedremo l'attore in 5 episodi nei panni di un potenziale fidanzato della protagonista Grace. La decima stagione della serie arriverà in tv negli Usa il 4 ottobre, dopo il grande ritorno andato in scena nel 2017 a distanza di 10 anni dall'ultima puntata.