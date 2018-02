Jennifer Aniston alimenta le voci di reunion di Friends: "Tutto è possibile"

Fan di "Friends" in fibrillazione. La causa è la provocante risposta di Jennifer Aniston a Ellen De Generes che nel suo salotto televisivo le ha chiesto se ci fosse una possibilità di vedere una reunion del cast per un nuovo progetto legato alla serie cult. L'attrice ha detto: "Tutto è possibile, Ellen. Tutto! O no? Voglio dire, si è persino sposato George Clooney. Allora può succedere veramente di tutto".

Durante gli anni molte volte è stata posta questa domanda al cast della nota sit-com: Ci sarà una reunion di "Friends" prima o poi? Qualcuno si è mostrato disponibile, chi ha liquidato la cosa velocemente come David Schwimmer, chi ha detto come la sola idea gli faccia venire gli incubi come Matthew Perry. Addirittura nel 2016 il co-creatore della serie, David Crane, aveva promesso: "Non ci sarà mai un film con una reunion di Friends".