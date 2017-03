"WiIly, il principe di Bel Air", la reunion del cast fa impazzire i social

Un tuffo negli Anni Novanta, con tutti gli attori con qualche rughetta in più ma sempre in splendida forma: c'è la piccola Ashley (Tatyana Ali), il cugino Carlton (Alfonso Ribeiro), la sorellona Hilary (Karyn Parsons), Willy (Will Smith), zia Vivian (Daphne Maxwell Reid) e anche l'imperturbabile maggiordomo Geoffrey (Joseph Marcell). Lo scatto ha fatto in poco tempo il giro del mondo, con migliaia di fan che hanno condiviso i loro ricordi e fatto le congratulazioni agli attori.



Qualche tempo fa Will Smith aveva dichiarato di essere in trattative per produrre un reboot della serie tv, con il figlio Jaden nel ruolo di protagonista. Che la rimpatriata sia stata un'occasione per parlare anche di nuovi progetti e non solo di vecchi ricordi?