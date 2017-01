14 agosto 2015 "Willy, il principe di Bel-Air", arriva il reboot Will Smith è in trattative per produrre una nuova versione dello show

Dopo "Xena" e "X-Files", un altro classico della tv Anni Novanta si prepara a tornare sul piccolo schermo. A quanto riporta Tvline, infatti, Will Smith e la sua casa di produzione Overbrook sono in trattative per produrre il reboot di "Willy, il principe di Bel-Air", la sit-com che lo lanciò nel mondo dello spettacolo. E c'è già chi spera che il figlio Jaden possa prendere parte del progetto come protagonista.



Il progetto, ancora alle fasi iniziale, manterrà lo spirito della serie originale con una normale famiglia che viene sconvolta dall'arrivo di un elemento estraneo al loro mondo.



Lo show potrebbe collocarsi ancora sulla Nbc, la rete che dal 1990 al 1996 mandò in onda per sei stagioni "Willy, il principe di Bel-Air". Il presidente Robert Greenblatt ha infatti dichiarato che al momento il network non è coinvolto nel progetto ma "sarei felice di parlare con Will (Smith) di questo".