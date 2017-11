"Veronica Mars", morto suicida l'attore Brad Bufanda

Kirsten Solem, manager dell'attore, ha dichiarato di essere shockata dal suicidio. Ha inoltre precisato che Bufanda non aveva problemi di dipendenza e non aveva manifestato in precedenza particolari crisi emotive.



Bufanda, prima di dedicarsi completamente alla recitazione, era un promettente giocatore di basket ma dovette rinunciare allo sport a causa di un infortunio. Nella sua carriera aveva preso parte ad alcune sit-com di successo come "Pappa e ciccia" e "Malcolm in the Middle". Oltre al ruolo in "Veronica Mars", aveva recitato anche in "CSI Miami" e nel film "Cinderella Story", con Hillary Duff e Chad Michael Murray.