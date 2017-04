"Verissimo", Cristiano Malgioglio: "Sono stato innamorato di Maria Schneider"

“Sono stato innamorato di Maria Schneider. Non l’ho mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita...". Così Cristiano Malgioglio racconta a "Verissimo" in onda sabato 22 aprile 2017, alle ore 16.10 su Canale 5, il suo amore mai dichiarato per la bellissima ma sfortunata attrice di ‘Ultimo Tango a Parigi’. Ospiti di Silvia Toffanin anche il duo rivelazione della musica pop Benji & Fede.

"Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”, continua Malgiolgio, che, riguardo alla sua scomparsa, avvenuta nel 2011 a causa di un brutto male, confida: “Quando è venuta a mancare per me è stato un dolore atroce, come perdere una sorella, un’amica”. Maria – aggiunge - ha sofferto troppo nella vita. Sono stati poco carini anche i registi italiani, nessuno di loro la chiamava per lavorare. ‘Ultimo Tango a Parigi’ l’ha mortificata, distrutta”.



In esclusiva, per la prima volta insieme a "Verissimo" per un’intervista a due, ci saranno anche l’icona del cinema Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli. E non è tutto. Dal mondo dei social al ‘tutto esaurito’ negli stadi più importanti d’Italia: per la prima volta ospiti di Silvia Toffanin il duo rivelazione della musica pop Benji & Fede.



Inoltre ai microfoni di "Verissimo" arriva a raccontarsi anche il ballerino Kledi. Infine, direttamente da Madrid, la dolce pasticcera de “Il Segreto” Candela (Aida De La Cruz).