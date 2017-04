Raz Degan e Paola Barale, c'è il ritorno di fiamma?

Paola Barale e Raz Degan sono stati la coppia (di ex ?) più bella dell' "Isola dei famosi". Dopo averli visti insieme il pubblico ha iniziato a tifare per un ritorno di fiamma e i recenti movimenti social fanno ben sperare. Nelle ultime ore, infatti, entrambi hanno pubblicato su Instagram la stessa romantica dichiarazione d'amore. Pare, però, che nello studio di "Verissimo" la Barale abbia riservato a Raz ben altre dichiarazioni...

PAOLA BARALE, FREDDA IN TV... - Sabato 22 aprile Paola Barale sarà l'ospite d'onore della puntata di "Verissimo". Secondo alcune anticipazioni, la showgirl durante l'intervista con Silvia Toffanin avrebbe parlato della sua vita, dei suoi progetti e naturalmente anche della relazione con Raz. Avrebbe ribadito ciò che aveva già dichiarato all'Isola dei famosi e cioè che il loro rapporto è andato oltre l'amore, aggiungendo inoltre che "per anni ho tentato di inseguirlo senza successo, ora mi sono stancata". Una vera doccia fredda, che avrebbe scatenato le reazioni negative del pubblico presente.



... MA "IN LOVE" SU INSTAGRAM - Nelle ultime ore, però, qualcosa deve essere cambiato. Sul profilo di Raz è infatti comparsa una lunga e appassionata dichiarazione d'amore indirizzata alla sua bionda: "Voglio tatuarmi il tuo nome, su ogni parte del corpo. Voglio il mio corpo, avvolto dal tuo nome. Voglio sentire il tuo calore ovunque, e sempre. Voglio leggere quel nome, voglio sentire quell'emozione percorrere tutta la spina dorsale". La 'bionda' deve aver apprezzato il messaggio e nel giro di qualche minuto l'ha condiviso anche sul suo profilo. Le loro strade si incroceranno ancora? I fan non hanno dubbi su questo: il loro è vero amore.