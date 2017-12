"Uomini e donne", tutti contro Gianluca Tornese

Sara Affi Fella o Nilufar Addati? Sono le due troniste contese nel trono classico di "Uomini e donne", che recentemente tra i corteggiatori in studio ha visto il ritorno di Gianluca Tornese, volto già noto al pubblico del programma di Canale 5. Se, però, con la prima ragazza il giovane sembra aver avuto un buon approccio, non si può dire lo stesso anche per la seconda protagonista della trasmissione, con la quale Gianluca non aveva avuto un'esterna particolarmente piacevole.



Nella puntata in onda lunedì 18 dicembre il corteggiatore si dichiara però disposto a voler uscire nuovamente con Nilufar e questo provoca l'immediata reazione di tutto lo studio: "Per carità, non ti sei dichiarato e non sei fidanzato, però dopo un'esterna del genere, resto perplessa" esordisce Sara. Ma anche la stessa Nilufar resta molto perplessa e rimanda l'invito al mittente: "Al momento se devo scegliere, non esco con lui. Non mi ha detto cose carine, ha scaricato la colpa di un'esterna andata male su di me, non ci siamo trovati, perciò pace".