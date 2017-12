Uomini e Donne Over, clamoroso schiaffo di Graziella a Manfredo

La puntata di "Uomini e donne" in onda giovedì 7 dicembre si è improvvisamente infiammata per un incredibile schiaffo di Graziella Montanari al suo ex compagno Manfredo Bazzanella. Nel programma di Maria De Filippi l'uomo si stava confrontando con Vittoria, la nuova dama arrivata in trasmissione proprio per conoscerlo, ma quando Graziella prova a intervenire accade l'inaspettabile e in studio risuona il rumore dello schiaffo della donna a Manfredo.