"La Gemma di oggi è diversa da quella del passato, si è lasciata alle spalle la paura di perderti" Inizia con queste parole la cena in esterna tra la celebre tronista del trono Over di "Uomini e Donne" e Giorgio Manetti, con il quale Gemma ha provato a riavvicinarsi in maniera piuttosto esplicita dopo il gelo e le polemiche degli ultimi tempi.



La donna cerca di convincere il "gabbiano" toscano di essere cambiata, di volergli dedicare tempo e spazio e ammette di amarlo ancora. Davanti alle avances della Galgani, però, Giorgio rimane impassibile e si vede più volte costretto a frenare Gemma. L'uomo resta sulla sua posizione durante tutta la cena e conclude sostenendo che il fine della loro uscita fosse solo quello di un chiarimento.