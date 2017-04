"Uomini e Donne", il video "hot" della tronista Rosa con Fabrizio Corona

Nella puntata di " Uomini e donne" , Gianni Sperti ha preso ancora di mira Rosa Perrotta . L'opinionista ha segnalato un video che gira sul web che vede protagonista proprio la bella tronista. Si tratta del video musicale di Rosario Mallardo che canta “Via da te”. Nelle immagini Rosa si presenta quasi nuda in scene molto provocanti e sexy. E, a sorpresa, appare come special guest Fabrizio Corona ...

Sperti ha attaccato duramente la tronista, che aveva rimproverato uno dei suoi corteggiatori per averle messo una mano sul fianco. "Se scatti così appena uno ti tocca sul fianco, allora quello che hai fatto in questo video è al limite dell'hard per te" l'ha punzecchiata. Punta sul vivo, Rosa ha replicato: "In questo modo mi stai dando della poco di buono. Io in quel video interpretavo una parte, nella vita privata decido io quando mettere il limite".