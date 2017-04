Nello studio di "Uomini e Donne" Gianni e Tina sono sempre pronti a commentare i comportamenti di corteggiatori e tronisti, ma questa volta sono stati loro i protagonisti di una "romantica" esterna. Tina si è divertita a imitare Gemma, la signora più discussa del trono over, prendendo in giro gli atteggiamenti particolarmente sexy che riserva ai suoi pretendenti. "Baciami!" lo esorta lei, mentre Gianni cerca una via di fuga...