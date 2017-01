"Una mamma per amica", Alexis Bledel ha partorito in gran segreto

Colpo di scena ad " Una mamma per amica ", Rory ha dato alla luce un maschietto . Non è un'anticipazione del remake della serie tv , che debutterà a breve negli Stati Uniti; il lieto evento riguarda la vita privata dell'attrice Alexis Bledel . Lo scorso autunno la 34enne ha partorito in gran segreto il primo figlio, avuto dal marito Vincent Kartheiser. Il lieto evento è diventato di dominio pubblico solo ora, per 'colpa' del collega Scott Patterson.

Il portavoce dell'attrice ha confermato al magazine People la notizia, che aveva iniziato a diffondersi a causa della gaffe del compagno di set Scott Patterson (volto di Luke Danes) che alla rivista Glamour aveva dichiarato: "È davvero sbocciata come donna, adesso è una madre orgogliosa, felicemente sposata".



"Non è cambiata molto rispetto a quando aveva 18 anni, ma adesso ci confrontiamo come genitori - ha continuato - Mio figlio è un anno e mezzo più grande del suo. Le mostro le foto e video, per farle vedere cosa la aspetta. Ci divertiamo molto insieme". Insomma, è ancora possibile mantenere una gravidanza lontano dai flash di Hollywood... a patto che qualche collega non spifferi tutto in buona fede.