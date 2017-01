"Una mamma per amica" torna in tv

Dopo i primi indizi e le smentite , ora è ufficiale: " Una mamma per amica " tornerà in tv con quattro episodi speciali della durata di 90 minuti. Negli ultimi mesi le protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel si erano riunite con il resto del cast all'ATX Festival in Texas, pubblicando la rimpatriata sui social. Gli scatti avevano scatenato i rumors, che ora sono stati finalmente ufficializzati.

Alcune fonti (tra cui la protagonista Lauren Graham) hanno infatti confermato che Netflix è vicina ad un accordo con Warner Bros per una serie di quattro mini-film di "Una mamma per amica", scritta dalla creatrice della serie originale Amy Sherman-Palladino e dal produttore esecutivo (e marito) Daniel Palladino. Gran parte dei protagonisti (Lauren Graham, Alexis Bledel e Scott Patterson) tornerà nel nuovo progetto, mentre Melissa McCarthy (Sookie) pare non ci sarà.



La serie originale andò in onda dal 2001 al 2007, ma alcune divergenze tra la creatrice e il network CW portarono alla chiusura della serie, lasciando i fan con l'amaro in bocca e parecchi punti interrogativi.