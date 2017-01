27 maggio 2015 Una mamma per amica, Scott Patterson: "Trattiamo per una reunion e un film" L'attore, che nella serie tv interpretava Luke, ha rivelato colloqui in corso per riportare le "Gilmore Girls" sul piccolo schermo e forse anche al cinema Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Scott Patterson, il Luke di una "Una mamma per amica", apre alla possibilità di una reunion del cast. "Ci sono trattative in corso. Non posso entrare nei dettagli, ma sono fiducioso e ho dato la mia disponibilità", ha detto l'attore. All'Huffington Post ha poi aggiunto: "Forse ci sarà anche un film". Patterson non si è sbilanciato oltre, limitandosi a dire che "sarebbe un grande evento e una gioia per i fan".

In attesa di scoprire se Lorelai, Rory e tutta Stars Hollow ritorneranno sul piccolo schermo e debutteranno al cinema, il cast si ritroverà il 6 giugno all' Atx Television Festival in programma a Austin dal 4 al 7 giugno.



Una mamma per amica, in onda per sette stagioni dal 2000 al 2007 e trasmesso in Italia prima da Canale 5 e poi da Italia 1, ha avuto grande successo di pubblico e continua ad appassionare i fan, incollati al teleschermo anche davanti alle repliche degli episodi che Netflix ha di recente riproposto. Solo la settima ed ultima stagione ha avuto ascolti non degni delle precedenti annate, complice il cambio di sceneggiatori. Dopo la penultima stagione, infatti, la creatrice dello show, Amy Sherman-Palladino, abbandonò la serie in polemica con l'emittente del telefilm, The CW.