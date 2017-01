"Una mamma per amica", reunion del cast nell'attesa del musical

La chiusura improvvisa di "Una mamma per amica", otto anni fa, lasciò i fan con l'amaro in bocca ma ora sembra esserci un nuovo progetto all'orizzonte. In occasione dell'ATX Festival, che si è svolto in Texas, mamma Lorelai ( Lauren Graham ) e la sua Rory ( Alexis Bledel ) si sono finalmente riabbracciate. Presente anche la creatrice Amy Sherman-Palladino che ha annunciato: "Sto scrivendo la sceneggiatura di un musical".

Suffering from #GilmoreGirlsReunion FOMO? Don't worry, we recorded the entire panel for you: http://t.co/khA2RFCohQ pic.twitter.com/Aq3IK3cbCb

Got (some of) the band back together for @TheTodayShow . #ATXFestival #gilmoregirlsreunion pic.twitter.com/6zJieWHjqD

Oltre alle due protagoniste, erano presenti anche gli altri attori del cast: Scott Patterson (Luke Danes), Jared Padalecki (Dean Forester), Keiko Agena (Lane Kim) e Kelly Bishop (Emily Gilmore)



Chi si aspettava l'annuncio del film è però rimasto deluso, anche se la creatrice ha spiegato: "Non c'è niente in cantiere al momento, ma sto scrivendo un libro per il musical basato su un film che nessuno vuole vedere. E' originale ma nessuno vuole comprarlo. La cosa buona, però, e che non ci odiamo tra di no. E' molto importante!".



Nonostante il successo della serie, "Una mamma per amica" venne chiusa prima del previsto e la creatrice non poté far pronunciare alle protagoniste le 'quattro parole' che aveva in mente per il finale. La Palladino, un po' per scaramanzia, non ha rivelato a nessuno del cast quali siano ma spera che un giorno i fan le possano sentire pronunciare dalla bocca delle dirette interessate.