"Tu si que Vales", vince il cantante Edson D'Alessandro che commuove tutti

FINALISSIMA DA RECORDFinalissima da record per “Tu si que vales”, leader assoluta della prima serata con il 27.53% di share (28.36% di share sul target 15-64 anni) e 5.100.000 telespettatori. Un successo in continua crescita: in nove settimane di messa in onda, la trasmissione ha collezionato una media di 4.610.000 telespettatori e del 23.90% di share, con picchi che hanno superato i 6.735.000 spettatori e sfiorato il 39% di share. Numeri che si incrementano sul pubblico più giovane: media del 28% di share tra i 15-34enni. Ottimi risultati anche sul fronte social. Ogni puntata si è classificata argomento più discusso della serata su Twitter conquistando il podio nei TT.