"Tu si que Vales", Alessandra Amoroso ospite della semifinale

Alessandra Amoroso è l'ospite d'onore del penultimo appuntamento di "Tu si que Vales". La cantante presenterà in anteprima europea il nuovo brano "Stupendo fino a qui" durante la semifinale in onda sabato 7 novembre, alle 21.10, su Canale 5. La giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi affiancata da Mara Venier dovrà proclamare i 16 contendenti per la vittoria finale. Conducono Belen Rodriguez e Francesco Sole.