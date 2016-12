Alessandra Amoroso operata alle corde vocali

Piccolo stop per Alessandra Amoroso, che ha sospeso il suo tour in Messico a causa di un problema con la voce. L'operazione alle corde vocali è andata bene e dal lettino dell'ospedale la cantante ha rassicurato i fan con un selfie: "Finito tutto e sto da Dioooooo! Tutti i vostri cuori erano per me e mi avete dato forza! GRAZIE DI ESISTERE". Ora ci vorrà un po' di riposo, prima di tornare sul palco più grintosa di prima.