"The Lady 2": Sarah tra moda, avances e vecchi rancori

Intraprendente e stravagante, Sarah (Altobello, ndr) in "The Lady 2", la web serie di Lory Del Santo, è una modella che paga un vecchio conto con il passato. Ma la sexy protagonista si ribella e tra rancori e avances prosegue la sua corsa verso il successo dispensando quesiti che diventano dei veri e propri quiz. Tgcom24 offre una clip del nono episodio in Rete il 13 gennaio alle 18.30.