"Thailandia - Fuori dal buio", serata speciale su Focus

Questa sera su Focus , (canale 35 DDT), una serata speciale dedicata all'operazione di soccorso senza precedenti dei 12 giovani calciatori e del loro allenatore intrappolati nella grotta, in Thailandia. Un incubo durato 18 giorni. La serata inizierà alle 21:15 con il film " Sanctum ", tratto da una storia vera. Alle 23 andrà invece in onda lo speciale " Thailandia – Fuori dal buio " prodotto VideoNews e condotto da Claudio Brachino .

Lo speciale racconterà la vicenda che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, con analisi, ricostruzioni e ospiti esperti per cercare di comprendere e spiegare come i 12 ragazzi siano riusciti a sopravvivere per oltre due settimane in condizioni così estreme. E come ora potranno affrontare il ritorno alla vita quotidiana.