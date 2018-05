Roberto Giacobbo passa a Mediaset: "Condurrò un programma su Rete 4"

Roberto Giacobbo lascia la Rai e passa a Mediaset . In un'intervista al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" a confermare la notizia è lui stesso: "Nel nuovo canale Focus sarò responsabile dei contenuti e degli autori, una sorta di direttore editoriale. Ma oltre al lavoro dietro le quinte, Mediaset mi ha proposto di andare anche in video". Il giornalista ideerà e condurrà infatti un nuovo programma di prima serata su Retequattro a partire dal prossimo autunno.

"Si tratta di una produzione ideata e fatta tutta in Italia - prosegue - Ci saranno tante puntate e uno spin off la domenica. Avrò accanto a me molti esperti e testimoni. Come nel mio stile cercherò di dare delle risposte senza salire in cattedra". Il programma "sarà ricco di immagini, musica ed effetti speciali usati finora soltanto al cinema. Stiamo studiando soluzioni tecniche, per riprese e montaggio, innovative".

"Mediaset accoglie con soddisfazione l’arrivo di un conduttore di qualità come Roberto Giacobbo a cui formula i migliori auguri di buon lavoro", spiega in una nota l'azienda.