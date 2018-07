"Temptation Island", Martina tradisce il fidanzato con il single Andrew

Il rapporto tra Martina e Gianpaolo sembrava già essere entrato in crisi dopo pochi giorni dell’inizio di Temptation Island . I due hanno scoperto che nella loro relazione il problema non era solo la differenza d’età ma profonde divergenze caratteriali. Quella a soffrire di più della situazione, sembra essere Martina che trova, però, conforto tra le braccia del single Andrew . Durante il loro week end da sogno, l’intesa e l’amicizia che si era andata a creare in questi giorni si trasforma in vera e propria passione tanto che Martina si lascia baciare sulle labbra.

Profondamente colpita da questo suo gesto, la ragazza chiede il confronto con il proprio compagno che accetta l’incontro. Martina è la prima ad iniziare a parlare: “Sicuramente nell’ultima settimana ti ho visto lasciarti andare, e l’ho fatto anche io. Io sono arrivata ad un punto della mia vita che voglio delle cose che tu non sei pronto a darmi”.



Gianpaolo però ribatte: “Io non ho mai guardato nessuna di quelle ragazze come guardo te. Può essere che molte cose possono averti dato fastidio, ma io non ho mai messo in dubbio quello che sei per me”. La discussione tra di loro prosegue fino a quando la ragazza si lascia scappare: “Ma ti pare una battuta da fare Andre…”, ma il suo compagno e fidanzato, con cui sta parlando in quel momento, si chiama Gianpaolo.



La svista non sfugge di certo al ragazzo che subito grida: “Come mi stavi chiamando?”, e dopo essersi alzato si allontana dal falò. Martina cerca di giustificarsi: “Sono venti giorni che parlo con quella persona”, ma Gianpaolo continua a camminare via da lei che lo insegue. I due riusciranno a trovare un modo per superare le proprie difficoltà o si separeranno per sempre?